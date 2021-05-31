На трассе М-5 в Самарской области водитель фуры смял Lada Vesta

В воскресенье, 30 мая, в Сызранском районе Самарской области водитель легковушки пострадал в ДТП с двумя грузовиками.

По данным регионального ГУ МВД, в 16:10 56-летний мужчина ехал на грузовике Volvo по трассе М-5, не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоявшей впереди в колонне Lada Vesta под управлением 35-летнего автомобилиста. После этого легковушку отбросило на находившийся впереди DAF.

В результате аварии водителя Lada Vesta госпитализировали.

По факту случившегося полиция ведет проверку.