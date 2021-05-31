На трассе М-5 в Самарской области водитель фуры смял Lada Vesta

В воскресенье, 30 мая, в Сызранском районе Самарской области водитель легковушки пострадал в ДТП с двумя грузовиками.
По данным регионального ГУ МВД, в 16:10 56-летний мужчина ехал на грузовике Volvo по трассе М-5, не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоявшей впереди в колонне Lada Vesta под управлением 35-летнего автомобилиста. После этого легковушку отбросило на находившийся впереди DAF.
В результате аварии водителя Lada Vesta госпитализировали.
По факту случившегося полиция ведет проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!