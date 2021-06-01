В Самаре госпитализирован молодой водитель, врезавшийся в столб

В понедельник, 31 мая, в 5:00 в Самаре, напротив дома № 5 на 16 км Московского шоссе 19-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался в световую опору на разделительной полосе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП автомобилиста госпитализировали.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии молодой человек находился в трезвом состоянии.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!