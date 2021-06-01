В Самаре госпитализирован молодой водитель, врезавшийся в столб

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 31 мая, в 5:00 в Самаре, напротив дома № 5 на 16 км Московского шоссе 19-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался в световую опору на разделительной полосе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области