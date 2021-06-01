В Тольятти водитель грузовика врезался в ЗиЛ и сбил стоявшего рядом водителя

В воскресенье, 30 мая, в Тольятти произошло ДТП с участием 26-летнего водителя термобудки "Газель Next" с госномером Ростовской области (регион 761). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 12:30 он ехал по Поволжскому шоссе в направлении пос. Поволжский, не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоявшим справа подъемником для ремонта контактной сети ЗиЛ АП 7 МП, 55-летний водитель которого стоял возле машины. После удара "Газель" сбила мужчину.

В аварии водитель ЗиЛа, но госпитализация ему не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.