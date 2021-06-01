В Тольятти водитель грузовика врезался в ЗиЛ и сбил стоявшего рядом водителя

В воскресенье, 30 мая, в Тольятти произошло ДТП с участием 26-летнего водителя термобудки "Газель Next" с госномером Ростовской области (регион 761). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 12:30 он ехал по Поволжскому шоссе в направлении пос. Поволжский, не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоявшим справа подъемником для ремонта контактной сети ЗиЛ АП 7 МП, 55-летний водитель которого стоял возле машины. После удара "Газель" сбила мужчину.
В аварии водитель ЗиЛа, но госпитализация ему не потребовалась.
В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!