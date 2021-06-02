В Самаре одна из столкнувшихся машин врезалась в отбойник и съехала с дороги

Во вторник, 1 июня, в Самаре участником ДТП стал 22-летний водитель Mazda 6. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии автоинспекторов, в 6:05 он ехал по Волжскому шоссе в направлении Красноглинского шоссе. Напротив дома № 7 по Волжскому шоссе автомобилист отвлекся и столкнулся с Lada Niva 212300 под управлением 59-летнего мужчины. После удара отечественный автомобиль врезался в металлический отбойник слева и съехал с дороги.
В результате аварии травмы получил водитель иномарки. Он самостоятельно обратился в медучреждение.
В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!