В Самаре одна из столкнувшихся машин врезалась в отбойник и съехала с дороги

Во вторник, 1 июня, в Самаре участником ДТП стал 22-летний водитель Mazda 6. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии автоинспекторов, в 6:05 он ехал по Волжскому шоссе в направлении Красноглинского шоссе. Напротив дома № 7 по Волжскому шоссе автомобилист отвлекся и столкнулся с Lada Niva 212300 под управлением 59-летнего мужчины. После удара отечественный автомобиль врезался в металлический отбойник слева и съехал с дороги.

В результате аварии травмы получил водитель иномарки. Он самостоятельно обратился в медучреждение.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.