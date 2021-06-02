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ДТП Происшествия

Под Самарой произошла авария с двумя грузовиками и легковушкой

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 июня, в Волжском районе Самарской области участником ДТП стал 36-летний водитель грузовика Volvo с госномером Республики Мордовия (регион 13). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 12:30 он ехал по самарской обводной дороге в направлении подъездной дороги к Оренбургу. На 43 км трассы мужчина не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Kia Optima с госномером Ульяновской области (регион 73), за рулем которой был 37-летний водитель. После удара легковушка врезалась в стоявшую на левой обочине фуру DAF c госномером Кировской области (регион 43) под управлением 46-летнего мужчины.

В аварии пострадал 54-летний пассажир легковушки. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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