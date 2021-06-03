В Самаре водитель внедорожника сбил девочку на самокате

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В среду, 2 июня, в Самаре в 13:35 37-летний водитель, управляя автомобилем Grand Cherokee, в районе дома 21 по ул. Красноармейской наехал на трехлетнюю девочку, которая в сопровождении мамы переезжала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: ГУ МВД по Самарской области