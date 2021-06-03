В Самаре водитель внедорожника сбил девочку на самокате

В среду, 2 июня, в Самаре в 13:35 37-летний водитель, управляя автомобилем Grand Cherokee, в районе дома 21 по ул. Красноармейской наехал на трехлетнюю девочку, которая в сопровождении мамы переезжала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии девочка с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!