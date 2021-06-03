Под Самарой водитель Ford врезался в мотоцикл

В среду, 2 июня, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает региональное ГУ МВД.
В 11:00 38-летний водитель Ford Focus двигался со стороны пос. Березки в направлении Самара — Большая Черниговка. Он выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 35-летнего мужчины.
Водителя мотоцикла на месте осмотрели сотрудники "скорой помощи", от госпитализации он отказался.
Согласно базе данных ГИБДД, автомобилиста в течение года пять раз привлекали к административной ответственности, а мотоциклиста — 27 раз.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!