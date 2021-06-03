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ДТП Происшествия

Под Самарой водитель Ford врезался в мотоцикл

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 июня, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 11:00 38-летний водитель Ford Focus двигался со стороны пос. Березки в направлении Самара — Большая Черниговка. Он выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 35-летнего мужчины.

Водителя мотоцикла на месте осмотрели сотрудники "скорой помощи", от госпитализации он отказался.

Согласно базе данных ГИБДД, автомобилиста в течение года пять раз привлекали к административной ответственности, а мотоциклиста — 27 раз.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.

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