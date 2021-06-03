Под Самарой водитель Ford врезался в мотоцикл

В среду, 2 июня, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:00 38-летний водитель Ford Focus двигался со стороны пос. Березки в направлении Самара — Большая Черниговка. Он выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 35-летнего мужчины.

Водителя мотоцикла на месте осмотрели сотрудники "скорой помощи", от госпитализации он отказался.

Согласно базе данных ГИБДД, автомобилиста в течение года пять раз привлекали к административной ответственности, а мотоциклиста — 27 раз.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.