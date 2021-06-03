Прокуратура внесла представление директору школы на 5-й просеке

Прокуратура Октябрьского района внесла представление директору школы №26 в связи с нарушениями, допущенными при организации приема заявлений от родителей о зачислении детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По поручению прокурора Самары Артема Ярыгина прокуратура Октябрьского района проверила информацию о ненадлежащей организации приема в новую школу на 5-й просеке.

В ходе проверки выяснилось, что во время приема заявлений от родителей учащихся администрация образовательного учреждения своевременно не приняла меры для ликвидации очереди и организации приема граждан в соответствии с графиком.

Кроме того, в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства 2 июня в здании школы было допущено скопление родителей, что привело к образованию очереди и конфликтам между гражданами.

"В связи с изложенным прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства директору образовательного учреждения", - отмечается в сообщении.

Прокурор взял процесс зачисления детей в школу на личный контроль.

Напомним, 2 и 3 июня новая школа №26 организовала прием заявлений от родителей учеников вторых-третьих классов. Однако процесс приема школьников оказался непродуманным. Из-за несогласованных действий руководства образовательного учреждения люди вынуждены были занимать очередь с ночи. В итоге к утру 2 июня на тротуаре перед зданием школы оказались десятки людей - родителей в здание впускали по одному.