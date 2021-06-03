Прокуратура внесла представление директору школы на 5-й просеке

Прокуратура Октябрьского района внесла представление директору школы №26 в связи с нарушениями, допущенными при организации приема заявлений от родителей о зачислении детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По поручению прокурора Самары Артема Ярыгина прокуратура Октябрьского района проверила информацию о ненадлежащей организации приема в новую школу на 5-й просеке.
В ходе проверки выяснилось, что во время приема заявлений от родителей учащихся администрация образовательного учреждения своевременно не приняла меры для ликвидации очереди и организации приема граждан в соответствии с графиком.
Кроме того, в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства 2 июня в здании школы было допущено скопление родителей, что привело к образованию очереди и конфликтам между гражданами.
"В связи с изложенным прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства директору образовательного учреждения", - отмечается в сообщении.
Прокурор взял процесс зачисления детей в школу на личный контроль.
Напомним, 2 и 3 июня новая школа №26 организовала прием заявлений от родителей учеников вторых-третьих классов. Однако процесс приема школьников оказался непродуманным. Из-за несогласованных действий руководства образовательного учреждения люди вынуждены были занимать очередь с ночи. В итоге к утру 2 июня на тротуаре перед зданием школы оказались десятки людей - родителей в здание впускали по одному.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.