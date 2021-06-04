Нетрезвый водитель сбил на тротуаре велосипедиста в Самарской области

В четверг, 3 июня, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием 59-летнего нетрезвого водителя ВАЗ-221093. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По предварительным данным полицейских, в 10:00 в пос. Суходол, выезжая из двора между домами № 18 и 16 на проезжую часть ул. Победы, автомобилист не уступил дорогу и сбил 14-летнего подростка, который ехал на велосипеде по тротуару.
В результате аварии юный велосипедист получил травмы, но госпитализация не потребовалась.
Сейчас по факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!