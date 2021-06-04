Под Самарой столкнулись три автомобиля

В четверг, 3 июня, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:50 76-летний водитель Lada Granta ехал по дороге Самара - Бугуруслан в направлении Кинеля. При перестроении из правого ряда он не уступил дорогу и столкнулся с попутным ВАЗ-21083. От удара "восьмерку" отбросило в правый ряд, где она врезалась в грузовик Mitsubishi под управлением 25-летнего мужчины.

В аварии пострадал 28-летний водитель ВАЗ-21083. Его госпитализировали.

По факту случившегося полиция ведет проверку.