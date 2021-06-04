Под Самарой столкнулись три автомобиля

В четверг, 3 июня, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает региональное ГУ МВД.
В 9:50 76-летний водитель Lada Granta ехал по дороге Самара - Бугуруслан в направлении Кинеля. При перестроении из правого ряда он не уступил дорогу и столкнулся с попутным ВАЗ-21083. От удара "восьмерку" отбросило в правый ряд, где она врезалась в грузовик Mitsubishi под управлением 25-летнего мужчины.
В аварии пострадал 28-летний водитель ВАЗ-21083. Его госпитализировали.
По факту случившегося полиция ведет проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!