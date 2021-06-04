Водитель Mercedes сбил мотоциклиста в Самаре

В Самаре 3 июня два человека пострадали в ДТП с мотоциклом, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 21:15 42-летний водитель Mercedes в районе дома № 10 по ул. Демократической выезжал с прилегающей территории и повернул налево, нарушив требования дорожных знаков. В результате он столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 26-летнего мужчины.
В аварии пострадали водитель мотоцикла, его госпитализировали, и пассажир.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!