Водитель Mercedes сбил мотоциклиста в Самаре

В Самаре 3 июня два человека пострадали в ДТП с мотоциклом, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 21:15 42-летний водитель Mercedes в районе дома № 10 по ул. Демократической выезжал с прилегающей территории и повернул налево, нарушив требования дорожных знаков. В результате он столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 26-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель мотоцикла, его госпитализировали, и пассажир.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.