На М-5 столкнулись несколько грузовиков

В Сызранском районе 5 июня на трассе М-5 столкнулись шесть грузовых автомобилей, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

Одного из водителей зажало в кабине. Для проведения аварийно-спасательных работ в 13:58 на место происшествия прибыл поисково-спасательный отряд Сызрани. Спасатели применяли гидравлические кусачки разжим и домкрат, срезали дверь и отжали приборную панель.

Пострадавшего с множественными переломами ног передали врачам скорой медицинской помощи. В 16:30 работы на месте происшествия были окончены.

Аварийно-спасательные работы проводились совместно с сотрудниками МЧС и скорой медицинской помощи.