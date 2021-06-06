На М-5 столкнулись несколько грузовиков

В Сызранском районе 5 июня на трассе М-5 столкнулись шесть грузовых автомобилей, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
Одного из водителей зажало в кабине. Для проведения аварийно-спасательных работ в 13:58 на место происшествия прибыл поисково-спасательный отряд Сызрани. Спасатели применяли гидравлические кусачки разжим и домкрат, срезали дверь и отжали приборную панель.
Пострадавшего с множественными переломами ног передали врачам скорой медицинской помощи. В 16:30 работы на месте происшествия были окончены.
Аварийно-спасательные работы проводились совместно с сотрудниками МЧС и скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!