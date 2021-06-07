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ДТП Происшествия

В центре Самары пешеход попал под такси

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 июня, в Самаре произошло ДТП с участием 23-летнего водителя такси Lada Vesta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным, в 13:40 автомобилист ехал с пассажиром по ул. Самарской в направлении ул. Ленинградской. Напротив дома № 53 он сбил 69-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для перехода месте.

Пострадавшего госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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