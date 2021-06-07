В центре Самары пешеход попал под такси

В воскресенье, 6 июня, в Самаре произошло ДТП с участием 23-летнего водителя такси Lada Vesta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, в 13:40 автомобилист ехал с пассажиром по ул. Самарской в направлении ул. Ленинградской. Напротив дома № 53 он сбил 69-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для перехода месте.
Пострадавшего госпитализировали.
По факту ДТП ведется проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!