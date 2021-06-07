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ДТП Происшествия

В Новокуйбышевске автомобилист сбил ребенка на самокате

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 июня, в 11:50, в Новокуйбышевске 35-летний водитель Hyundai i40 сбил напротив дома № 23а по ул. Свердлова девятилетнего ребенка на самокате. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Несовершеннолетний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

Ребенка доставили на "скорой" в медучреждение и госпитализировали.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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