В Новокуйбышевске автомобилист сбил ребенка на самокате

В воскресенье, 6 июня, в 11:50, в Новокуйбышевске 35-летний водитель Hyundai i40 сбил напротив дома № 23а по ул. Свердлова девятилетнего ребенка на самокате. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Несовершеннолетний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.
Ребенка доставили на "скорой" в медучреждение и госпитализировали.
По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!