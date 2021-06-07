Два человека пострадали из-за обочечника на трассе М-5 в Самарской области

В воскресенье, 6 июня, в Сызранском районе Самарской произошло ДТП с участием 39-летнего водителя Kia Sportage. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительной версии полицейских, в 15:50 между 932 и 933 км трассы М-5 автомобилист ехал по обочине и столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 49-летней женщины, которая поворачивала налево. От удара Toyota опрокинулась набок.

В аварии пострадали два пассажира Toyota RAV4: 18-летняя девушка и 20-летний парень. Их доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе областного ГУ МВД отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.