Два человека пострадали из-за обочечника на трассе М-5 в Самарской области

В воскресенье, 6 июня, в Сызранском районе Самарской произошло ДТП с участием 39-летнего водителя Kia Sportage. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По предварительной версии полицейских, в 15:50 между 932 и 933 км трассы М-5 автомобилист ехал по обочине и столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 49-летней женщины, которая поворачивала налево. От удара Toyota опрокинулась набок.
В аварии пострадали два пассажира Toyota RAV4: 18-летняя девушка и 20-летний парень. Их доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.
В пресс-службе областного ГУ МВД отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!