В Самаре водитель "девятки" врезался в погрузчик

В понедельник, 7 июня, в Самаре произошло ДТП с участием легковушки и погрузчика, сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:53 43-летний мужчина двигался на ВАЗ-2109 по Волжскому шоссе в направлении ул. Сергея Лазо пос. Управленческий. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди погрузчиком под управлением 33-летнего водителя.

В результате аварии водителя "девятки" госпитализировали.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.