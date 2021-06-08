В Самаре водитель "девятки" врезался в погрузчик

В понедельник, 7 июня, в Самаре произошло ДТП с участием легковушки и погрузчика, сообщает региональное ГУ МВД.
В 21:53 43-летний мужчина двигался на ВАЗ-2109 по Волжскому шоссе в направлении ул. Сергея Лазо пос. Управленческий. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди погрузчиком под управлением 33-летнего водителя.
В результате аварии водителя "девятки" госпитализировали.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!