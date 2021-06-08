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ИТ Транспорт и связь

Интернет-канал ITopus просто и доступно расскажет о цифровой жизни Самарской области

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект цифрового просвещения - интернет-канал ITopus - запущен в Самарской области весной этого года. Цель нового просветительского канала - подробно и понятно рассказать о процессах цифровой трансформации, которые происходят в жизни Самарской области, о реализации национального проекта "Цифровая экономика", об успешных практиках самарской IT-индустрии.

Канал ITopus рассчитан на самую широкую аудиторию. Легко, доступно, понятно, а главное, с легкой ноткой юмора известный кавээнщик, советник губернатора Самарской области Дмитрий Колчин, шоумен Денис Коршиков и руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин разбираются в том, как устроен современный digital-мир, какую роль в этом играют самарские айтишники и как им удалось вовлечь 20 млн человек в сеть управления образованием.

Мало кто знает, но самарские разработки можно найти на фестивале "Нашествие", шоу "Голос" и "Евровидение". Без них не случилась бы озвучка "Хоббита" и "Звездных войн". И даже в фитбите экс-президента США Барака Обамы можно увидеть след самарских айтишников.

Напомним, интернет-канал ITopus - это один из проектов цифрового просвещения от проектного офиса цифрового развития Самарской области, который служит главным исполнителем программы "Цифровые технологии" национального проекта "Цифровая экономика", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Проектный офис был создан в сентябре 2018 года по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и президента Самарского университета, председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера.

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Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

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