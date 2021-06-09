Две женщины и младенец пострадали при столкновении КамАЗа и Lada Granta в Самаре

Во вторник, 8 июня, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе младенец, сообщает региональное ГУ МВД.
В 9:30 57-летний водитель КамАЗа на пересечении улиц Свободы и Калинина не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta под управлением 29-летней женщины.
В аварии пострадали водитель и две пассажирки легковушки: девочка 2021 года рождения и 57-летняя женщина.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!