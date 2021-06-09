Две женщины и младенец пострадали при столкновении КамАЗа и Lada Granta в Самаре

Во вторник, 8 июня, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе младенец, сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:30 57-летний водитель КамАЗа на пересечении улиц Свободы и Калинина не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta под управлением 29-летней женщины.

В аварии пострадали водитель и две пассажирки легковушки: девочка 2021 года рождения и 57-летняя женщина.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.