16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Два человека погибли в ДТП с легковушкой и КамАЗом в Самарской области Две женщины и младенец пострадали при столкновении КамАЗа и Lada Granta в Самаре Количество погибших в ДТП под Новокуйбышевском увеличилось до трех Три сотрудника бригады "скорой" и их пациентка пострадали в массовом ДТП в Самаре Двое взрослых и ребенок пострадали при ДТП с грузовиком и двумя легковушками в Богатовском районе

ДТП Происшествия

Два человека погибли в ДТП с легковушкой и КамАЗом в Самарской области

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 590
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 9 июня, на трассе М-5 в Самарской области два человека погибли в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 12:40 в районе 1156 км трассы в Исаклинском районе столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ.

В результате погибли водитель и пассажир легковушки.

Сейчас полицейские работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту ДТП ведется проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Alex V 07 августа 2018 09:23 Пенсионерка попала в больницу, переходя дорогу в центре Самары в неположенном месте

Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4