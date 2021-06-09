Два человека погибли в ДТП с легковушкой и КамАЗом в Самарской области

В среду, 9 июня, на трассе М-5 в Самарской области два человека погибли в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
Около 12:40 в районе 1156 км трассы в Исаклинском районе столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ.
В результате погибли водитель и пассажир легковушки.
Сейчас полицейские работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту ДТП ведется проверка.
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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!