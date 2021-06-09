Два человека погибли в ДТП с легковушкой и КамАЗом в Самарской области

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В среду, 9 июня, на трассе М-5 в Самарской области два человека погибли в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области