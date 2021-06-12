Мэрия Самары разрешила жечь костры на Грушинском фестивале

Глава Самары Елена Лапушкина внесла изменения в постановление, связанное с введением особого противопожарного режима на территории города. Изменения касаются послаблений режима в период проведения Грушинского фестиваля, "ВолгаФеста" и форума "iВолга".
"В период проведения в 2021 году фестиваля набережных "ВолгаФест", всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина и Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" постановляю <…> запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территории Самары, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным лесным насаждениям, за исключением разведения костров в процессе организации и проведения согласованных мероприятий в период проведения фестиваля набережных "ВолгаФест" с 12 по 20 июня, всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина с 1 по 4 июля и молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" с 22 по 30 июля", - отмечается в сообщении.
Власти Самары постановили - организаторам указанных мероприятий обеспечить пожарную безопасность в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ.
Напомним, особый противопожарный режим в городе был введен 5 апреля. Он продлится до 31 октября 2021 года.
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.