Мэрия Самары разрешила жечь костры на Грушинском фестивале

Глава Самары Елена Лапушкина внесла изменения в постановление, связанное с введением особого противопожарного режима на территории города. Изменения касаются послаблений режима в период проведения Грушинского фестиваля, "ВолгаФеста" и форума "iВолга".

"В период проведения в 2021 году фестиваля набережных "ВолгаФест", всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина и Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" постановляю <…> запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территории Самары, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным лесным насаждениям, за исключением разведения костров в процессе организации и проведения согласованных мероприятий в период проведения фестиваля набережных "ВолгаФест" с 12 по 20 июня, всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина с 1 по 4 июля и молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" с 22 по 30 июля", - отмечается в сообщении.

Власти Самары постановили - организаторам указанных мероприятий обеспечить пожарную безопасность в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ.

Напомним, особый противопожарный режим в городе был введен 5 апреля. Он продлится до 31 октября 2021 года.