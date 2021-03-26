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Общество

С 5 апреля в Самаре введут противопожарный режим

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление о введении особого противопожарного режима в Самаре с 5 апреля по 31 октября 2021 года.

Документ распространяет действие на пожароопасный весенне-летний период.

В период действия противопожарного режима и при установлении IV–V классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды в Самаре будут запрещены костры, сжигание мусора, в т. ч. на садовых участках, ограничен въезд в лес на автомобиле. Патрулировать лес будут сотрудники добровольных пожарных формирований.

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