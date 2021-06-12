В Отрадном водитель сбил пьяного пешехода

В пятницу, 11 июня, в 20:15 Отрадном произошло ДТП с участием пешехода, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
31-летний водитель за рулем Opel Astra, двигаясь по ул. Орлова со стороны ул. Советской, в районе дома № 12А наехал на 36-летнего пешехода, который находился в состоянии опьянения и переходил дорогу в неустановленном месте.
Пешехода доставили в больницу, ему назначено амбулаторное лечение. По результатам проверки сотрудники полиции примут процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!