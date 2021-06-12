В Отрадном водитель сбил пьяного пешехода

В пятницу, 11 июня, в 20:15 Отрадном произошло ДТП с участием пешехода, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

31-летний водитель за рулем Opel Astra, двигаясь по ул. Орлова со стороны ул. Советской, в районе дома № 12А наехал на 36-летнего пешехода, который находился в состоянии опьянения и переходил дорогу в неустановленном месте.

Пешехода доставили в больницу, ему назначено амбулаторное лечение. По результатам проверки сотрудники полиции примут процессуальное решение.