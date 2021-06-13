В ДТП на проспекте Кирова пострадал водитель Renault

В субботу, 12 июня, в 16:05 на пр. Кирова в Самаре произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
42-летний водитель за рулем Subaru напротив дома № 44 по пр. Кирова, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю Renault под управлением 24-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате аварии пострадал водитель Renault, ему назначено амбулаторное лечение.
Всего за сутки в Самарской области по данным ГУ МВД зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими, 10 человек получили ранения различной степени тяжести.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!