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ДТП Происшествия

В ДТП на проспекте Кирова пострадал водитель Renault

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 июня, в 16:05 на пр. Кирова в Самаре произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

42-летний водитель за рулем Subaru напротив дома № 44 по пр. Кирова, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю Renault под управлением 24-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате аварии пострадал водитель Renault, ему назначено амбулаторное лечение.

Всего за сутки в Самарской области по данным ГУ МВД зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими, 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

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