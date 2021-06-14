В Самаре столкнулись три легковушки, четверо пострадали

На Красноглинском шоссе в Самаре 13 июня произошло ДТП с тремя машинами, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, около 10:30 57-летний водитель Renault Logan двигался по Красноглинскому шоссе со стороны Симферопольской в направлении улицы Гайдара и наехал на Subaru Legacy, который ехал в попутном направлении. От удара Renault столкнулся еще с Peugeot 207, который откинуло на металлическое ограждение.



В результате ДТП пострадали 37-летний водитель Subaru, пассажиры Renault – две девушки 1995 и 1996 годов рождения и 24-летняя пассажирка Peugeot. Бригада скорой медицинской помощи доставила всех в больницу, пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.