В Самаре столкнулись три легковушки, четверо пострадали

На Красноглинском шоссе в Самаре 13 июня произошло ДТП с тремя машинами, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным инспекторов ГИБДД, около 10:30 57-летний водитель Renault Logan двигался по Красноглинскому шоссе со стороны Симферопольской в направлении улицы Гайдара и наехал на Subaru Legacy, который ехал в попутном направлении. От удара Renault столкнулся еще с Peugeot 207, который откинуло на металлическое ограждение.
В результате ДТП пострадали 37-летний водитель Subaru, пассажиры Renault – две девушки 1995 и 1996 годов рождения и 24-летняя пассажирка Peugeot. Бригада скорой медицинской помощи доставила всех в больницу, пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!