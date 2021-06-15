Госпитализирован водитель мопеда, врезавшийся в столб в селе Богатырь

В понедельник, 14 июня, в 01:50 38-летний водитель мопеда около д. № 19 по ул. Управленческой в с. Богатырь, передвигался на данном транспортном средстве по обочине, врезался в световую опору.
В результате ДТП пострадавший водитель был госпитализирован.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!