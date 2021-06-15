Госпитализирован водитель мопеда, врезавшийся в столб в селе Богатырь

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В понедельник, 14 июня, в 01:50 38-летний водитель мопеда около д. № 19 по ул. Управленческой в с. Богатырь, передвигался на данном транспортном средстве по обочине, врезался в световую опору.