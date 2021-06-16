На трассе М-5 под Тольятти столкнулись два большегруза

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В среду, 16 июня, в 8:30, по предварительным данным ГИБДД, на 988 километре трассы М-5 водитель большегруза Mercedes врезался в стоявший обочине грузовик DAF с полуприцепом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области