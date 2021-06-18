В Самаре грузовик столкнулся с легковушкой

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В четверг, 17 июня, при столкновении грузовика и легковушки в Самаре пострадала пассажирка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области