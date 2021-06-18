В Самаре грузовик столкнулся с легковушкой

В четверг, 17 июня, при столкновении грузовика и легковушки в Самаре пострадала пассажирка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:57 43-летний водитель грузового автомобиля ехал по Московскому шоссе в направлении ул. Березовая Аллея. При перестроении он не уступил дорогу и столкнулся с попутным легковым автомобилем под управлением 58-летней женщины.
В результате аварии госпитализировали 64-летнюю пассажирку легковушки.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!