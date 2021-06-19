В Кинельском районе столкнулись автомобили, трое погибли

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло в субботу, 19 июня, в Кинельском районе Самарской области.

В полицию поступило сообщение о том, что сегодня на автодороге "Кинель-Богатое-Борское" произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями.

По предварительной информации, погибло три человека, один получил телесные повреждения.

В настоящее время на место ДТП выехали представители руководства территориального ОВД и ГИБДД.