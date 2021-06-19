В Кинельском районе столкнулись автомобили, трое погибли

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло в субботу, 19 июня, в Кинельском районе Самарской области.
В полицию поступило сообщение о том, что сегодня на автодороге "Кинель-Богатое-Борское" произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями.
По предварительной информации, погибло три человека, один получил телесные повреждения.
В настоящее время на место ДТП выехали представители руководства территориального ОВД и ГИБДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!