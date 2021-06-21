Нетрезвый водитель устроил ДТП на пляже под Самарой

В воскресенье, 20 июня, в Волжском районе Самарской области нетрезвый мужчина попал в ДТП на пляже, сообщает региональное ГУ МВД.

В 00:20 на песчаном пляже в пос. Падовка 27-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Только начав движение, автомобилист сразу не справился с управлением и врезался в дерево.

Водителя госпитализировали. Его 27-летняя пассажирка тоже получила травмы.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что мужчина не имел права управлять транспортом. По факту случившегося ведется проверка.