Нетрезвый водитель устроил ДТП на пляже под Самарой

В воскресенье, 20 июня, в Волжском районе Самарской области нетрезвый мужчина попал в ДТП на пляже, сообщает региональное ГУ МВД.
В 00:20 на песчаном пляже в пос. Падовка 27-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Только начав движение, автомобилист сразу не справился с управлением и врезался в дерево.
Водителя госпитализировали. Его 27-летняя пассажирка тоже получила травмы.
Инспекторы ГИБДД выяснили, что мужчина не имел права управлять транспортом. По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!