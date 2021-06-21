В Сызрани водитель опрокинул в кювет Volkswagen

В Сызрани Самарской области 20 июня женщина попала в больницу из-за ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:10 32-летний мужчина двигался на Volkswagen по ул. Первомайской в направлении ул. Мостовой. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В аварии пострадала 26-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.

По факту случившегося полиция ведет проверку.