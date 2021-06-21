В Сызрани водитель опрокинул в кювет Volkswagen

В Сызрани Самарской области 20 июня женщина попала в больницу из-за ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:10 32-летний мужчина двигался на Volkswagen по ул. Первомайской в направлении ул. Мостовой. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В аварии пострадала 26-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.
По факту случившегося полиция ведет проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!