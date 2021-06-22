Под Сызранью пострадал водитель опрокинувшегося в кювет грузовика

В понедельник, 21 июня, в 19:20 на 32 км дороги "Шигоны-Старый Тукшум" 26-летний водитель грузовика КамАЗ не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения, в результате чего не справился с управлением, съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся, об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".
Полицейские отмечают, что в результате ДТП водитель получил телесные повреждения, и напоминают участникам движения о необходимости уделять максимальное внимание дорожной обстановке.
"Любое отвлечение от управления автомобилем может привести к непоправимым последствиям", — предостерегают сотрудники ОГИБДД "Сызранское".
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!