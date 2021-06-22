Под Сызранью пострадал водитель опрокинувшегося в кювет грузовика

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 21 июня, в 19:20 на 32 км дороги "Шигоны-Старый Тукшум" 26-летний водитель грузовика КамАЗ не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения, в результате чего не справился с управлением, съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся, об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".

Фото: ГУ МВД по Самарской области