Двое детей пострадали в ДТП под Сызранью

Во вторник, 22 июня, в Сызранском районе Самарской области двое несовершеннолетних пострадали в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:30 41-летний водитель легкового автомобиля ехал по трассе М-5, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявший в колонне грузовик DAF под управлением 59-летнего мужчины.

В аварии пострадали две пассажирки легковушки — девочки 12 и восьми лет.