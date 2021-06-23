Двое детей пострадали в ДТП под Сызранью

Во вторник, 22 июня, в Сызранском районе Самарской области двое несовершеннолетних пострадали в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 12:30 41-летний водитель легкового автомобиля ехал по трассе М-5, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявший в колонне грузовик DAF под управлением 59-летнего мужчины.
В аварии пострадали две пассажирки легковушки — девочки 12 и восьми лет.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!