Банк "Открытие": ОПЕК+ может увеличить добычу нефти

На прошлой неделе состоялись техническая встреча и заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где обсуждалось состояние нефтяного рынка и мировой экономики. 1 июля министерский комитет ОПЕК+ определит параметры сделки по добыче нефти после июля 2021 г.

По данным Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК, соблюдение соглашения по ограничению добычи нефти участниками ОПЕК+ в мае составило 115% (114% в апреле). 10 стран ОПЕК выполнили сделку на 124%, страны вне ОПЕК — на 94%.

Представители ОПЕК также провели встречи, посвященные добыче нефти в США, и изучили прогнозы ведущих мировых аналитических агентств. По данным Reuters со ссылкой на EIA, добыча нефти в США на основных сланцевых формациях в июле 2021 г. может вырасти до 7,8 млн барр. в сутки (мбс). Несмотря на рост цен на нефть, темпы увеличения добычи в США пока ограничены: на встрече приведен скромный прогноз прироста на 0,2 мбс в 2021 г. ОПЕК ранее оценивала добычу нефти в США в 2021 г. на уровне 11,2 мбс, а сланцевой нефти — в объеме 7,15 мбс (-0,12 мбс и -0,14 мбс к уровню 2020 г. соответственно). Прогнозы на 2022 г. предполагают рост добычи на 0,5 — 1,3 мбс.

Избрание нового президента в Иране привело к приостановке проводимых с апреля 2021 г. переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки. По предварительным данным, приостановка может составить 10 дней, что снижает вероятность скорого поступления иранской нефти на мировой рынок. Более того, на рынке возобладало мнение, что высоки шансы как минимум на существенное затягивание выхода иранской нефти на мировой рынок, а как максимум — на полную невозможность договориться по ядерной сделке с новым президентом.

Цены на нефть марки WTI в начале недели на этих новостях уже прорывались выше уровня 2018 года и лишь немного не достигли $74 за баррель. На середину дня 23 июня 2021 года WTI торгуется в диапазоне $72,6 — $73,5 за баррель с повышательным трендом. Растущий тренд нефти марки Брент еще более выражен с текущим уровнем $73,6 — $75,6 за баррель. Рублевая цена на Брент также близка к рекордному уровню — уже превышала 5500 рублей за баррель (максимум наблюдался в октябре 2018), несмотря на укрепление рубля.

В текущей ситуации, даже несмотря на очередную волну коронавируса с новым штаммом, повышается вероятность увеличения добычи нефти участниками альянса ОПЕК+ как для балансирования недостающего предложения, так и для корректировки цен в комфортный для них диапазон около $70 за баррель нефти марки Брент.