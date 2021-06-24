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ДТП Происшествия

В Тольятти отлетевшая при ДТП легковушка насмерть сбила женщину на переходе

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 23 июня, в пятом часу вечера в ОГИБДД Тольятти поступило сообщение о ДТП в Центральном районе, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области
Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что ехавший по ул. Баныкина 42-летний водитель грузового автомобиля столкнулся с легковой иномаркой, под управлением 66-летнего водителя, который по инерции продолжил движение и сбил 65-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял 35-летний водитель.
В результате ДТП женщина-пешеход погибла.
Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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