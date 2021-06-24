В Тольятти отлетевшая при ДТП легковушка насмерть сбила женщину на переходе

В среду, 23 июня, в пятом часу вечера в ОГИБДД Тольятти поступило сообщение о ДТП в Центральном районе, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что ехавший по ул. Баныкина 42-летний водитель грузового автомобиля столкнулся с легковой иномаркой, под управлением 66-летнего водителя, который по инерции продолжил движение и сбил 65-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял 35-летний водитель.
В результате ДТП женщина-пешеход погибла.
Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!