Мотоциклист устроил ДТП и попал в больницу в Самарской области

В четверг, 24 июня, в Красноярском районе Самарской области мотоциклист пострадал в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД России.
В 8:1 37-летний мужчина ехал на незарегистрированном мотоцикле по обводной дороге с. Красный Яр в направлении Уфы. Он не выбрал безопасную скорость, из-за чего мотоцикл опрокинулся и врезался в ограждение слева.
Мотоциклиста госпитализировали.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!