Мотоциклист устроил ДТП и попал в больницу в Самарской области

В четверг, 24 июня, в Красноярском районе Самарской области мотоциклист пострадал в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД России.

В 8:1 37-летний мужчина ехал на незарегистрированном мотоцикле по обводной дороге с. Красный Яр в направлении Уфы. Он не выбрал безопасную скорость, из-за чего мотоцикл опрокинулся и врезался в ограждение слева.

Мотоциклиста госпитализировали.