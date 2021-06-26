В Самаре автомобилистка сбила подростка на "зебре"

В пятницу, 25 июня, в Самаре под машину попал несовершеннолетний пешеход, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:03 41-летняя женщина ехала на иномарке по Волжскому шоссе и на пешеходном переходе сбила 17-летнего парня.
Пострадавший получил травмы, но госпитализация не потребовалась.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!