В Самаре автомобилистка сбила подростка на "зебре"

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В пятницу, 25 июня, в Самаре под машину попал несовершеннолетний пешеход, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области