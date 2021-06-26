Женщина пострадала в ДТП на Заводском шоссе в Самаре

В пятницу, 25 июня, автомобилистка пострадала в ДТП в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:39 37-летняя женщина ехала на иномарке по Заводскому шоссе, не уступила дорогу и столкнулась с легковушкой под управлением 39-летнего мужчины.

В результате аварии пострадала автомобилистка, но госпитализация ей не понадобилась.