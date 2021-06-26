Женщина пострадала в ДТП на Заводском шоссе в Самаре

В пятницу, 25 июня, автомобилистка пострадала в ДТП в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:39 37-летняя женщина ехала на иномарке по Заводскому шоссе, не уступила дорогу и столкнулась с легковушкой под управлением 39-летнего мужчины.
В результате аварии пострадала автомобилистка, но госпитализация ей не понадобилась.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!