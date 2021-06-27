Трое человек пострадали в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

В субботу, 26 июня, три человека пострадали в ДТП в Красноярском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 3:00 на трассе М-5 35-летний водитель Kia, объезжая животное, съехал с дороги и врезался в ограждение. От удара машину отбросило на противоположное ограждение.

В результате аварии с травмами госпитализировали водителя, его 30-летнего пассажира и пассажирку 56 лет.