Трое человек пострадали в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

В субботу, 26 июня, три человека пострадали в ДТП в Красноярском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 3:00 на трассе М-5 35-летний водитель Kia, объезжая животное, съехал с дороги и врезался в ограждение. От удара машину отбросило на противоположное ограждение.
В результате аварии с травмами госпитализировали водителя, его 30-летнего пассажира и пассажирку 56 лет.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!