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ДТП Происшествия

Трое человек пострадали в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 июня, три человека пострадали в ДТП в Красноярском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 3:00 на трассе М-5 35-летний водитель Kia, объезжая животное, съехал с дороги и врезался в ограждение. От удара машину отбросило на противоположное ограждение.

В результате аварии с травмами госпитализировали водителя, его 30-летнего пассажира и пассажирку 56 лет.

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