В Самарской области произошло ДТП со "скорой": один человек погиб, шестеро пострадали

В воскресенье, 27 июня, в Отрадном Самарской области произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи", сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла в 16:16, в ней участвовали три автомобиля. В спецавтомобиле погиб водитель, пострадали два пациента и фельдшер. В легковом автомобиле пострадали три человека.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.