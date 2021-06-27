В Самарской области произошло ДТП со "скорой": один человек погиб, шестеро пострадали

В воскресенье, 27 июня, в Отрадном Самарской области произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи", сообщает региональное ГУ МВД.
Авария произошла в 16:16, в ней участвовали три автомобиля. В спецавтомобиле погиб водитель, пострадали два пациента и фельдшер. В легковом автомобиле пострадали три человека.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!