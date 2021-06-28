Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Самаре

В воскресенье, 27 июня, в Самаре два человека пострадали в ДТП с мотоциклом, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:00 26-летний мотоциклист ехал по ул. Георгия Димитрова в направлении ул. Стара-Загора. В районе дома № 20 он врезался в стоявшую впереди легковушку.

В результате аварии травмы получили водитель мотоцикла и его 18-летний пассажир.