Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Самаре

В воскресенье, 27 июня, в Самаре два человека пострадали в ДТП с мотоциклом, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:00 26-летний мотоциклист ехал по ул. Георгия Димитрова в направлении ул. Стара-Загора. В районе дома № 20 он врезался в стоявшую впереди легковушку.
В результате аварии травмы получили водитель мотоцикла и его 18-летний пассажир.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!