В Тольятти погиб водитель Kia, сложившейся пополам при ударе о столб

В Тольятти у дома №76 по ул. Дзержинского в результате сильнейшего удара автомобиль Kia сложился пополам вокруг световой опоры.
32-летний водитель погиб на месте, сообщает глава Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.
На месте ДТП работали спасатели, с помощью гидравлического инструмента они эвакуировали погибшего.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!