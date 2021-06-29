В Тольятти погиб водитель Kia, сложившейся пополам при ударе о столб

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В Тольятти у дома №76 по ул. Дзержинского в результате сильнейшего удара автомобиль Kia сложился пополам вокруг световой опоры.

Фото: Андрей Дербенев