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ДТП Происшествия

Под Самарой в лобовом столкновении погиб водитель иномарки, три человека пострадали

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 июня, в 19:30 в Волжском районе на развязке Самара - Оренбург 34-летний водитель легкового автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП три человека - водитель и пассажир Hyundai и пассажир Renault - госпитализированы.

63-летний водитель второй иномарки скончался. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

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