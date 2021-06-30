Под Самарой в лобовом столкновении погиб водитель иномарки, три человека пострадали

Во вторник, 29 июня, в 19:30 в Волжском районе на развязке Самара - Оренбург 34-летний водитель легкового автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП три человека - водитель и пассажир Hyundai и пассажир Renault - госпитализированы.
63-летний водитель второй иномарки скончался.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!