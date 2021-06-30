Под Самарой в лобовом столкновении погиб водитель иномарки, три человека пострадали

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 29 июня, в 19:30 в Волжском районе на развязке Самара - Оренбург 34-летний водитель легкового автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области