В Самаре автомобилист сбил женщину на мотоцикле

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В среду, 30 июня, 40-летняя мотоциклистка пострадала в ДТП в Самаре, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области