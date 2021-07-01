Велосипедист попал под колеса легковушки в Тольятти

В Тольятти 30 июня произошло ДТП с участием велосипедиста, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:40 53-летний водитель отечественной легковушке с логотипом такси ехал по прилегавшей территории ТЦ на Автозаводском шоссе, 6 и сбил 19-летнего велосипедиста.
Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!