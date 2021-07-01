Велосипедист попал под колеса легковушки в Тольятти

В Тольятти 30 июня произошло ДТП с участием велосипедиста, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:40 53-летний водитель отечественной легковушке с логотипом такси ехал по прилегавшей территории ТЦ на Автозаводском шоссе, 6 и сбил 19-летнего велосипедиста.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.