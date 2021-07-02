Автомобилистка попала в больницу из-за ДТП в Самаре

В четверг, 1 июля, автомобилистка попала в ДТП на Волжском шоссе в Самаре, сообщает региональное ГУ МВД.
В 3:15 27-летняя женщина ехала на легковом автомобиле по Волжскому шоссе в направлении ул. Крайней. Она не выбрала безопасную скорость, из-за чего столкнулась с разделительным барьером, а потом врезалась в световую опору. После этого автомобиль опрокинулся.
В результате автомобилистку госпитализировали.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!