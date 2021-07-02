Автомобилистка попала в больницу из-за ДТП в Самаре

В четверг, 1 июля, автомобилистка попала в ДТП на Волжском шоссе в Самаре, сообщает региональное ГУ МВД.

В 3:15 27-летняя женщина ехала на легковом автомобиле по Волжскому шоссе в направлении ул. Крайней. Она не выбрала безопасную скорость, из-за чего столкнулась с разделительным барьером, а потом врезалась в световую опору. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате автомобилистку госпитализировали.