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ДТП Происшествия

В Сызрани женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками

СЫЗРАНЬ. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 июля, в Сызрани столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 7:30 44-летний водитель Mitsubishi Pajero, поворачивая налево в районе дома № 41 по пр. Гагарина, не занял крайнее положение на проезжей части и столкнулся с попутным Nissan Almera под управлением 30-летней женщины.

В аварии пострадала пассажирка Nissan.

Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД.

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