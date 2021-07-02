В Сызрани женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками

В четверг, 1 июля, в Сызрани столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".
В 7:30 44-летний водитель Mitsubishi Pajero, поворачивая налево в районе дома № 41 по пр. Гагарина, не занял крайнее положение на проезжей части и столкнулся с попутным Nissan Almera под управлением 30-летней женщины.
В аварии пострадала пассажирка Nissan.
Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!