В Октябрьске Lada Kalina с лопнувшей шиной снесла столб

В пятницу, 2 июля, в Октябрьске, у Lada Kalina лопнула шина и она врезалась в столб, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Во время движения произошел разрыв шины заднего правого колеса, в результате чего 56-летний водитель потерял управление автомобилем и допустил наезд на световую опору. В результате ДТП телесные повреждения получила 41-летняя пассажирка автомобиля была госпитализирована.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!