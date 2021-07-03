В Октябрьске Lada Kalina с лопнувшей шиной снесла столб

В пятницу, 2 июля, в Октябрьске, у Lada Kalina лопнула шина и она врезалась в столб, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время движения произошел разрыв шины заднего правого колеса, в результате чего 56-летний водитель потерял управление автомобилем и допустил наезд на световую опору. В результате ДТП телесные повреждения получила 41-летняя пассажирка автомобиля была госпитализирована.