В ДТП под Самарой погиб пассажир легковушки

В субботу, 3 июля, в 11:30 на трассе М 5 "Урал" в Красноярском районе в ДТП погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Geely выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате погиб пассажир легковушки.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полицейские осуществляют регулирование движение для беспрепятственного проезда автотранспорта и выясняют причины произошедшего.