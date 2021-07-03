В ДТП под Самарой погиб пассажир легковушки

В субботу, 3 июля, в 11:30 на трассе М 5 "Урал" в Красноярском районе в ДТП погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Geely выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате погиб пассажир легковушки.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полицейские осуществляют регулирование движение для беспрепятственного проезда автотранспорта и выясняют причины произошедшего.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!