В Рождествено легковушку разорвало в столкновении со столбом

В воскресенье, 4 июля, в 3:20 на центральной улице Рождествено вазовская "копейка" на большой скорости въехала в опору газопровода, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, машиной управлял 18-летний парень, получивший права в этом году, который не справился с управлением. Пассажиров в машине не было. Водитель с политравмой госпитализирован в одно из медучреждений Самары.
Газовая труба не была повреждена.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!