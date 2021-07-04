В Рождествено легковушку разорвало в столкновении со столбом

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В воскресенье, 4 июля, в 3:20 на центральной улице Рождествено вазовская "копейка" на большой скорости въехала в опору газопровода, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.