В Киенльском районе пострадал водитель перевернувшегося пикапа

В субботу, 4 июля, в Кинельском районе госпитализировали водителя пикапа, съехавшего с дороги, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, в 12:40 57-летний водитель пикапа, двигавшийся по трассе "Кинель-Богатое-Борское" в сторону Кинеля, выехал на правую обочину, после чего допустил опрокидывание машины.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!