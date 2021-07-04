В Киенльском районе пострадал водитель перевернувшегося пикапа

В субботу, 4 июля, в Кинельском районе госпитализировали водителя пикапа, съехавшего с дороги, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в 12:40 57-летний водитель пикапа, двигавшийся по трассе "Кинель-Богатое-Борское" в сторону Кинеля, выехал на правую обочину, после чего допустил опрокидывание машины.